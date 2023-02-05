رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد.. غدًا

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم، وقال عبدالرازق، ترفع الجلسة على أن تعود في الحادية عشر من صباح الغد الإثنين.

وتستكمل جلسة الغد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشؤون الدينية والأوقاف عن موضوع " ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

وأكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مصر الحديثة" أن ملف العنف الأسري ملف غاية في الأهمية لما يمثله من خطر داهم على النسيج المجتمعي بل والأمن المجتمعي وبما ينعكس في النهاية على الأمن القومي.

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أنه لابد من دراسة المشكلة جيدًا من أجل وضع الحلول العاجلة والناجزة لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن هناك أمور كثيرة تؤدي إلى زيادة العنف الأسري أهمها الحالة الاقتصادية وكذلك الإعلام.

وطالب دعبس بضرورة نقل التجربة الأمريكية للمجتمع المصري فيما يسمى باللجان المتطوعة وقال إن في بعض الولايات الأمريكية يتم تشكيل لجان متطوعة من قضاة سابقين وضباط سابقين ومحامين وغير ذلك من أبناء المجتمع والمقيمين به وتلك اللجنة تعمل على حل المشاكل بصفة عامة سواء العمل على حل المنازعات أو تشجيع السياحة أو زيارة المستشفيات وعيادة المرضى وتقديم الخدمات وهذه اللجان تخصص يوم كل 15 يومًا للعمل التطوعي في مثل هذه الأمور وطالب دعبس باستنساخ تلك التجربة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب، عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.