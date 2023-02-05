أحمد بهاء الدين: الإصلاح المؤسسى أبرز ما كان يشغل مشروع جابر عصفور

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، إن الإصلاح المؤسسي أحد أبرز ما تطرق إليه مشروع الدكتور جابر عصفور.

وأضاف "شعبان" خلال فعاليات ندوة "الدكتور جابر عصفور والتنوير" ببلازا ٢، والتي بدأت منذ قليل ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن التنويري الراحل الدكتور جابر عصفور كان يؤكد أن وزارة الثقافة لا تستطيع أن تحدث تغييرًا وحدها في المجتمع المصري، دون تشابكات مع التعليم والشباب ووزارات التنشئة الاجتماعية.

وأشار "شعبان" إلى تأكيد الدكتور جابر عصفور أن المنتج الثقافي هو نتاج تفاعل بين المؤسسات المختلفة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.