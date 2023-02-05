جامعة سوهاج تقفز 164 مركزا خلال عام واحد في تصنيف ويبومتريكس العالمي

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة حققت تقدماً كبيراً هذا العام في تصنيف ويبومتريكس (Webometrics) الدولي لمؤسسات التعليم العالي الصادر يناير 2023، حيث قفزت الجامعة 54 مركزاً علي مستوي العالم في ستة أشهر مقارنة بالإصدار الأخير في يوليو 2022 ، و 164 مركزاً علي مستوي العالم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (يناير 2022).

وقال رئيس الجامعة، إن تصنيف ويبومتريكس هو أحد أكبر نظم تصنيف الجامعات على مستوى العالم ويصدر في إسبانيا مرتين سنويا (يناير - يوليو) عن المجلس العالي للبحث العلمي و يشهد تنافساً متزايداً بين مؤسسات التعليم ألعالي، حيث ضم في نسخته الأخيرة ما يقارب 33 ألف مؤسسة تعليم عالي على مستوى العالم، مشيراً إلي أن التقدم الذي حققته الجامعة في تصنيف ويبومتريكس لهذا العام يعود إلي الاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للبحث والنشر العلمي الدولي في المجلات الدولية ذات معامل التأثير المرتفع، و المحاولات الجادة لتحسين مؤشرات الأداء في كافة قطاعات الجامعة و وحداتها ذات الصلة.

- المؤشرات الرئيسية لتصنيف ويبوميتركس



وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف ويبوميتركس في آليته الجديدة يقوم على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي (أ) تأثير محتوى الموقع الإلكتروني للجامعة "Web contents impact"، مقاساً بعدد الروابط الخارجية المتصلة بموقع الجامعة، و يمثل 50% من الدرجة الكلية للتصنيف، و(ب) الانفتاح ويقاس بعدد الاستشهادات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة "Top cited researchers" وفقاً لموقع Google Scholar و يمثل 10% من الدرجة الكلية للتصنيف، بالإضافة إلى (ج) عدد الأبحاث الأكثر استشهاداً في التخصصات الأكاديمية المختلفة “Top-cited Papers” ويمثل 40% من الدرجة الكلية للتصنيف.



وأشار "النعماني" أن الجامعة حققت طفرات هائلة في المؤشرات المرتبطة بالنشر العلمي الدولي في تصنيف ويبومتريكس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث قفزت 874 مركزاً عن العام السابق في مؤشر الانفتاح "Openness"، وقفزت 196 مركزاً في مؤشر التميز "Excellence" ما يضعها في المرتبة (17) في مؤشر التميز في البحث العلمي و النشر الدولي على مستوي الجامعات المصرية و المرتبة 44 علي المستوي الإفريقي و المرتبة 60 علي مستوي الوطن العربي.



ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة ، أن التحسن الكبير في أداء الجامعة علي المحاور المختلفة لتصنيف ويبومتريكس في إصداره الأخير (يناير 2023) وضعها في المرتبة 28 في الترتيب العام علي مستوي مؤسسات التعليم العالي المصرية، التي انضمت لهذا التصنيف و البالغ عددها 78 مؤسسة للتعليم العالي، و المرتبة 112 في الترتيب العام على المستوى الإفريقي بين 2089 مؤسسة تعليم عالي إفريقية و المرتبة 134 علي مستوي الوطن العربي بين 1368 مؤسسة تعليم عالي عربية شملها التصنيف في إصداره الأخير.



و ذكر الدكتور محمد حشمت مدير وحدة الخدمات المعرفية أن الجامعة حققت مركزا متميزاً في محور التأثير المرتبط بالموقع الإلكتروني للجامعة "Web Contents Impact" بين الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف ويبومتريكس في إصداره الأخير، حيث جاءت في المركز 14 بين الجامعات المصرية في هذا الشأن، و المركز 104 علي المستوي العربي، و المركز 112 علي المستوي الإفريقي.