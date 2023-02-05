الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رسالة من خلف القضبان.. توقيع رواية للأسير الفلسطيني باسم خندقجي في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حفل توقيع رواية جديدة للأسير الفلسطيني باسم خندقجي، حملت اسم «قناع بلون السماء»، بحضور كتاب وشعراء ونقاد وممثلين للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، وأقارب "خندقجي".

ونقل ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، رسالة من الأسير باسم خندقجي، قال فيها إن صدور روايته من القاهرة؛ يعتبره انتصارًا، لأنه تربى على أدب كتابها ومبدعيها، موجهًا الشكر والتحية لمعرض القاهرة للكتاب.

بينما قال الناقد شعبان يوسف، إن هذه الروح القتالية افتقدناها كثيرًا في الكتابات الحديثة، وأنه يشعر أنها كتابة طازجة تُكتب تحت أعواد التعذيب من كاتب مؤمن بالحياة.. مضيفًا: نحنُ محرومون من الكتابة التي من هذا النوع، بعد أن اجتاحت الكتابة الروائية التي تبحث عن الذات الضيقة.. لكن هذه الرواية (رواية باسم) سيكون لها شأن في النطاق العربي.

وأضاف الدكتور محمود بركة، أن “باسم” عاد بنا إلى ذاكرة تاريخية؛ عندما بدأت كتابة الأسرى عبارة عن كبسولات، حتى أنهم كانوا يتقيئون لخروج هذه الكبسولات..«كانت كبسولات زرقاء.. أتذكرها جيدًا».

وتابع: هذا النص هو طريقة جديدة لباسم.. ففي روايته السابقة كان يبحث عن العمق التاريخي الضائع لفلسطين.. والآن يبحث عن التاريخ الذي يلاحقه الاحتلال.

بينما قال الشاعر الفلسطيني مهيب البرغوثي؛ إن «السجين حر أكثر منّا، لأنه يرى أكثر مما نرى».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب روايات الأسير الفلسطيني باسم خندقجي

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وائل لطفي

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