اتحاد الكرة يصدر بيانا بشأن تجديد التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية VAR

كشف البيان الذى أصدره اتحاد الكرة صباح اليوم الأحد، بشأن التطورات التى جرت بشأن تجديد التعاقد مع الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الـ VAR فى الدورى الممتاز.

وأكد مسئولى اتحاد الكرة فى البيان، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإسبانية على تحصيل المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة بالجنيه المصرى وليس بالدولار، إضافة إلى احتسابها بالسعر القديم للدولار وليس الجديد، وهو الأمر الذى يعكس عدم الشفافية من جانب مسئولى اتحاد الكرة، بسبب مجاملة الشركة المسئولة عن تقنية الفار، حيث إن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد التى كانت تدير اتحاد الكرة سبق وأن اتفقت مع الشركة الإسبانية على تسديد مستحقاتها بالجنيه المصرى وليس بالدولار، على أن يتم السداد لفرع الشركة المصرى، واضطرت الشركة للموافقة على مطلب أحمد مجاهد بسبب تهديده بفسخ التعاقد معها والاعتماد على الشركة الإنجليزية التى تقدم نفس الخدمة للاتحاد الإفريقى.

ووفقا لهذا الاتفاق من حق اتحاد الكرة تسديد المستحقات القديمة للشركة الإسبانية بالجنيه المصرى محسوبة بسعر الدولار القديم وليس الجديد، على اعتبار أن هذه المستحقات منذ فترة طويلة، على أن يتم التسديد فى الاتفاق الجديد بأسعار الدولار الحالية.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالى: "توصل اتحاد الكرة لاتفاق نهائي مع شركة ميديا برو الإسبانية على تحديث تقنية الفيديو المستخدمة في الكرة المصرية بعد عقد عدة جلسات جمعت وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع مسئولي الشركة في إسبانيا".

كما تم الاتفاق خلال الجلسة على جدولة المستحقات الخاصة بتقنية الفيديو بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

ونجح مسئولو اتحاد الكرة مع شركة الـ var على دفع المستحقات بالجنيه المصري، بالإضافة لدفع القيمة بتسعيرة الدولار القديمة، والحصول على التحديثات الخاصة بالتقنية مجانًا.