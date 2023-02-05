الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض «المبادرون»

المبادرون
المبادرون

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "المبادرون"، بعد قليل، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بعنوان  «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة».

ويعمل مؤتمر "المبادرون" في نسخته الثانية على دعم قدرات وطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير إتاحة الطرق ووسائل النقل الملائمة، ووسائل التواصل التكنولوجية والاجتماعية، وتوفير فرص للتدريب والتوظيف بناء على تأهيل حقيقي لسوق العمل.

كما يركز مؤتمر "المبادرون" هذا العام على منظمات المجتمع المدني ممن ساعدوا في تلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق مهنية محترفة، وممن قدموا إنجازات مؤثرة في السنوات الماضية - ساهمت في دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي يواجهونها وتحويلها إلى قصص نجاح تسطرها عزيمتهم، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا من خلال تبادل خبراتهم ووضع القيم الإيجابية التي عززت استدامة الأثر في تحسين واقع الإعاقة في مصر.

قامت الدولة من خلال بنك ناصر بتأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وقد انطلق الصندوق بمبلغ  قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه كما يساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الدكتور عمرو طلعت التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

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