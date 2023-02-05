الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ اقتصاد: أوروبا تعانى من ركود وخسرت أسواقًا كلاسيكية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة حادة جدًا؛ وذلك لأنها جاءت بعد جائحة كورونا، حيث خلال عامين ونصف تقطعت أوصال الاقتصاد العالمي.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأحد، أن من ضمن أسباب الأزمة العالمية أيضًا الحرب الاقتصادية بين المراكز الاقتصادية الجديدة النامية والاقتصاد الروسي والصيني المنافس الأول للاقتصاد الغربي.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الغرب خسر العديد من الأسواق الكلاسيكية مثل الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى نمو مراكز اقتصادية قوية جديدة مثل إندونيسيا، ماليزيا، وسنغافورة، مؤكدًا أن هذا النمو جاء على حساب الاقتصاد الأوروبي.

الحرب الروسية الأوكرانية زادت الأزمة الاقتصادية تعقيدًا

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا جاءت وزادت الأزمة الاقتصادية تعقيدًا، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات وارتفاع نسبة التضخم.

وأوضح أن أوروبا تعاني من ركود اقتصادي؛ لأن الاقتصاد الأوروبي يعتمد على العملية الاستهلاكية، حيث إن انخفاض معدلات الاستهلاك نتيجة البطالة وارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وكل ذلك أدى إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية.

اوروبا الأزمة الاقتصادية ازمة الطاقة في اوروبا أزمة الطاقة الركود الاقتصادي اكسترا نيوز

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