الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل يوم من الختام.. المئات يتوافدون على جناح «مانجا العربية» بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

توافد المئات من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، على جناح مجلة مانجا العربية، للحصول على النسخ المجانية من إصدارات المجلة للشباب والأطفال.

ووقف الزوار في طوابير طويلة في ممرات القاعة الثالثة بمعرض الكتاب للحصول على نسخهم المجانية، والتي يضعها لهم الجناح داخل حقائب مخصصة تحمل اسم المجلة التي تصدر من المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع توافد عشرات الآلاف على معرض الكتاب في يومه الحادي عشر، فيما يتوقع أن يزيد عدد الزوار منذ بداية المعرض حتى اليوم إلى ما فوق الثلاثة ملايين زائر.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب تفاصيل معرض الكتاب 2023 أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب دور النشر

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