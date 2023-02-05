مسجل خطر وزميله وراء ترويج 2 كيلو حشيش فى الشروق

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط كمية لمخدر الحشيش مع مسجل خطر وآخر في منطقة الشروق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من المنطقة محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال وجودهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.