الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لمواجهة الصين.. أمريكا تبحث إرسال صواريخ أسرع من الصوت لقواتها في اليابان

صواريخ
صواريخ

ذكرت صحيفة سانكي اليابانية، أن الولايات المتحدة اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وذلك نقلا عن مصادر لم تحددها.

وأضافت الصحيفة، أمس السبت، أن إرسال العتاد للقوات الأمريكية في اليابان قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك. 

وقالت إن طوكيو عازمة على بدء مناقشات جادة تجاه قبول نشر الأسلحة، ولم يُكشف عن موقع نشر الأسلحة لكن "سانكي" قالت إن اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية في الاعتبار. 

وترغب اليابان والولايات المتحدة في دعم الجزر التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادي لأنها قريبة من تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها.

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اليابان: 4 سفن صينية دخلت مياهنا الإقليمية

الولايات المتحدة اليابان صواريخ الصين الامريكية توماهوك

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