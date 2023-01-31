اليابان: 4 سفن صينية دخلت مياهنا الإقليمية

أعلنت اليابان، الإثنين، أن 4 سفن صينية دخلت مياهها الإقليمية وأبحرت على بعد بضعة كيلومترات من صياديها.

وقال حرس السواحل الياباني إن السفن الصينية دخلت المياه الإقليمية قرب جزر ميناميكوجيما وأوستوريجيما، حول جزر سينكاكو المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وهذه المرة الثانية هذا العام التي تقول فيها طوكيو إن سفنا صينيا تجاوزت مياهها الإقليمية، حيث كانت الأولى في 10 يناير من الشهر الجاري.

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية NHK، فإن قوات حرس السواحل "أرسلت سفنا دورية لضمان سلامة السفن اليابانية ولتحذير السفن الصينية لمغادرة مياهها الإقليمية على الفور".

يشار إلى أن الجزر المتنازع عليها، يطلق عليها الصينيون اسم " دياويو" فيما تسميها اليابان "سينكاكو"، وهي محل نزاع بين دول اليابان والصين وتايوان، المطالبة بحق السيادة على الجزر.

وكانت حدة التوتر ارتفعت بين الصين واليابان في سبتمبر 2012، بعد إعلان اليابان ملكيتها للجزر، فيما ردت الصين على ذلك، بإرسال سفن مراقبة إليها بين الفترة والأخرى.

وتقع الجزر تحت سيطرة اليابان التي تصر على أنها "جزء لا يتجزأ من أراضيها من حيث التاريخ والقانون الدولي. وأنه لا توجد قضية سيادة يجب حلها بشأن الجزر ".