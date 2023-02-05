أسعار الأخشاب والأبواب المصفحة بالسوق المحلي اليوم
استقرت أسعار الأخشاب خام الصنع وتام الصنع في الأسواق المحلية اليوم.
وترصد «الدستور» أسعار الأخشاب بالمتر المكعب
سعر المتر المكعب خشب الزان مبخر روماني 24000 جنيه
سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي 19250 ألف جنيه
سعر المتر مكعب للخشب الروسي 30000 وغير متوفر بالأسواق
سعر المتر مكعب لخشب ارتفاعا الأور الأمريكي 39000 جنيه
سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولى 24500 جنيه
سعر المتر مكعب لخشب البلوط 34000 ألف جنيه
سعر متر المكعب 33000 ألف جنيه
سعر المتر مكعب لخشب العزيزي 40000 جنيه
سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولى 18000 جنيه
سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي درجة أولى 18500 جنيه
سعر المتر مكعب لخشب أف –دي 1100 جنيه
سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار 1000 جنيه
سعر لوح الأبلكاش الكوري 1100 جنيه
سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار 1200 جنيه
أسعار أبواب المصفحة بالسوق المحلي
استقرت أسعار الأبواب الخشبية المصفحة بالسوق المحلي بعد عدة ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية نظرا لارتفاع سعر العملة الامريكية (الدولار)
سعر الباب الإيطالي مصفح 10000 جنيه
سعر الباب التركي مصفح 8500 جنيه
سعر الباب المصفح الماليزي 7500 جنيه
كما سجل سعر الباب الصيني الخفيف نحو 4700 جنيه
باب صيني مصفح مميز يتراوح السعر من: 3700 جنيه
أسعار أبواب الفيلات بالسوق المحلي
سجل سعر الباب المصفح التركي الفيلات ليبدأ من 12 ألف جنيه.