الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأخشاب والأبواب المصفحة بالسوق المحلي اليوم

اخشاب
اخشاب

استقرت أسعار الأخشاب خام الصنع وتام الصنع في الأسواق المحلية اليوم. 

وترصد «الدستور» أسعار الأخشاب بالمتر المكعب

سعر المتر المكعب خشب الزان مبخر روماني 24000 جنيه

سعر المتر المكعب من الخشب السويدي موسكي فنلندي 19250 ألف جنيه

سعر المتر مكعب للخشب الروسي 30000 وغير متوفر بالأسواق

سعر المتر مكعب لخشب ارتفاعا الأور الأمريكي 39000 جنيه

سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولى 24500 جنيه

سعر المتر مكعب لخشب البلوط 34000 ألف جنيه

سعر متر المكعب 33000 ألف جنيه

سعر المتر مكعب لخشب العزيزي 40000 جنيه

سعر المتر مكعب لخشب البياض درجة أولى 18000 جنيه

سعر المتر مكعب من الخشب الموسكي درجة أولى 18500 جنيه

سعر المتر مكعب لخشب أف –دي 1100 جنيه

سعر لوح الأبلكاش الكوري 3 أمتار 1000 جنيه

سعر لوح الأبلكاش الكوري 1100 جنيه

سعر لوح الأبلكاش الكوري 9 أمتار 1200 جنيه

أسعار أبواب المصفحة بالسوق المحلي

استقرت أسعار الأبواب الخشبية المصفحة بالسوق المحلي بعد عدة ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية نظرا لارتفاع سعر العملة الامريكية (الدولار) 

سعر الباب الإيطالي مصفح 10000 جنيه

سعر الباب التركي مصفح 8500 جنيه

سعر الباب المصفح الماليزي 7500 جنيه


كما سجل سعر الباب الصيني الخفيف نحو 4700 جنيه 
باب صيني مصفح مميز يتراوح السعر من: 3700 جنيه


أسعار أبواب الفيلات بالسوق المحلي  

سجل سعر الباب المصفح التركي الفيلات ليبدأ من 12 ألف جنيه.

اسعار الاخشاب الخشب الباب العزيزي السوق المحلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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