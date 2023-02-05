الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

اليوم.. «صحة الشيوخ» تناقش صياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد الشيخ بشأن إتاحة التدريب والكورسات المعتمدة للكوادر الصيدلانية في وزارة الصحة واعتماد نظام التخصص أسوة بكافة دول العالم، وكذلك نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقي بشأن صياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء التي تحقق الاستخدام الآمن والعادل للدواء ومنع إهدار الدواء من جانب الأطباء والصيادلة والمستهلكين.

وتنظر اللجنة غدًا الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب هاني حنا نعمة الله بشأن تقنين ووضع حد أقصى لنسبة إضافة الملح إلى الصناعات الغذائية بجميع أنواعها ومراعاة الوضوح في إظهار هذه النسبة على كل منتج "بينما تناقش في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن إلغاء المراكز الخاصة غير المعتمدة لتدريب خريجي الشعب المختلفة على مجال التمريض وعدم تشغيلهم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وعدم استخدام كارنيهات ممارسة حرفي تمريض من وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مع مكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة.

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

الزواج المبكر الصناعات الغذائية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المستشفيات الحكومية والخاصة راجية الفقي

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