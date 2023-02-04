الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى والجهاز الفنى.. ويطالبهم بالمزيد لإسعاد جماهيرهم الوفية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب الفوز على بطل أمريكا الشمالية والتأهل إلى الدور قبل النهائي لمونديال الأندية لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي لكل عناصر الفريق، والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

وقال الخطيب إن ثقته في لاعبي الأهلي وجهازهم الفني بلا حدود، وإن ما تحقق خلال المباريات السابقة يزيد من مسؤولياتهم تجاه ناديهم وجماهيرهم التي تقف خلفهم في كل المناسبات، وإن ما تبقى من مراحل البطولة يحتاج إلى مضاعفة الجهد والمزيد من التركيز للوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية.

الاهلى الكابتن محمود الخطيب ريال مدريد سياتل ساوندرز الأمريكي

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