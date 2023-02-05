الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: فرص قوية لدعم رواد الأعمال خلال الفترة المقبلة

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي أعلنتها إدارة منتدى شباب العالم، من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة لصالح حزمة من المبادرات التنموية، يعكس صورة إيجابية لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على تنظيم المنتدى عالميًا، تعبر عن وعيهم وإدراكهم للمتغيرات الدولية ومتطلباتها، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والعالم، وتعاطيهم معها بجدية.

وثمن «الجندي»، في بيان له اليوم، جهود القيادات المصرية الحثيثة لإبرام مبادرات تنموية بمشاركة واسعة من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «إن هذا النمط غير التقليدي لإدارة الأمور، يشكل إضافة قوية للدولة المصرية، تبرهن اهتمامها بالشباب والتمكين الحقيقي لهم في إحداث تغييرات إيجابية لمجتمعاتهم وللعالم، مما ينبئ بمخرجات قوية، تمثل نموذجًا يحتذى به يرسي دعائمه الشباب المصري».

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي، لديه إيمان كبير بقدرات الشباب في صناعة المستقبل، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد فرص قوية لدعم رواد الأعمال، عبر مبادرات سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها لتطوير الصناعة، وخلق فرص عمل عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قرى «حياة كريمة».

وأوضح «الجندي» أهمية دعم برامج مواجهة تحديات الأمن الغذائي، عبر تطوير مقومات سوق العمل محليًا وإقليميًا، في خضم ما يعصف بالعالم من مخاطر وتحديات، تستوجب تضافر الجميع، مثنيًا على اهتمام المبادرات المزمع تدشينها بشئون اللاجئين ودمجهم، وكذلك تأهيل الشباب لسوق العمل لمواكبة الاحتياجات الحالية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية للشباب المصري والعربي والأفريقي.

وتابع: «كل هذا الزخم يمثل الأهداف الأساسية التي دشن من أجلها المنتدى، لإرساء قواعد السلام والإبداع والتنمية بمنظور مختلف، ليدلل على قدرة المصريين في التعاطي مع المتغيرات العالمية».

إدارة منتدى شباب العالم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب المصري المهندس حازم الجندي النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم شباب البرنامج الرئاسي

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