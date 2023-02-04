الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مواجهة الأهلى وريال مدريد فى نصف نهائى المونديال؟

الأهلي
الأهلي

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على انتصار الأهلي في مباراته ضد سياتل ساوندرز الأمريكي اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي من البطولة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت تقارير أبرز الصحف الإسبانية عن فوز الأهلي أمام سياتل على النحو التالي:

صحيفة ماركا الإسبانية عنونت " الأهلي ملك أفريقيا العظيم منافس ريال مدريد يوم الأربعاء".

ووصفت الصحيفة النادي الأهلي بكونه ملك أفريقيا العظيم المتوج بعشرة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا والذي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابعت مشيرة إلى أن الأهلي هو الضيف الوحيد المدعو لهذه البطولة لأنه لم يكن بطلاً لإفريقيا، وقد حصل على حق مواجهة فريق أنشيلوتي.

أما صحيفة ألموندو ديبورتيفو فقد عنونت " سياتل ساوندرز ممثل الكونكاكاف في موقف سيئ بإقصائه من كأس العالم للأندية.. بداية مريرة للفريق الأمريكي أمام الأهلي صاحب الخبرة".

في المقابل نشرت صحيفة "آس" عنوان "الأهلي يلتقي بريال مدريد".

وأشارت إلى أن أفشة سجل هدفًا ذهبيًا في الدقيقة 88 ليلتقي الأهلي بريال مدريد في نصف النهائي.

 

الاهلى سياتل ساوندرز الأمريكي ريال مدريد الأهلي في كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا