ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مواجهة الأهلى وريال مدريد فى نصف نهائى المونديال؟

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على انتصار الأهلي في مباراته ضد سياتل ساوندرز الأمريكي اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي من البطولة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت تقارير أبرز الصحف الإسبانية عن فوز الأهلي أمام سياتل على النحو التالي:

صحيفة ماركا الإسبانية عنونت " الأهلي ملك أفريقيا العظيم منافس ريال مدريد يوم الأربعاء".

ووصفت الصحيفة النادي الأهلي بكونه ملك أفريقيا العظيم المتوج بعشرة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا والذي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابعت مشيرة إلى أن الأهلي هو الضيف الوحيد المدعو لهذه البطولة لأنه لم يكن بطلاً لإفريقيا، وقد حصل على حق مواجهة فريق أنشيلوتي.

أما صحيفة ألموندو ديبورتيفو فقد عنونت " سياتل ساوندرز ممثل الكونكاكاف في موقف سيئ بإقصائه من كأس العالم للأندية.. بداية مريرة للفريق الأمريكي أمام الأهلي صاحب الخبرة".

في المقابل نشرت صحيفة "آس" عنوان "الأهلي يلتقي بريال مدريد".

وأشارت إلى أن أفشة سجل هدفًا ذهبيًا في الدقيقة 88 ليلتقي الأهلي بريال مدريد في نصف النهائي.