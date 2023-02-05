الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بعد 15 عاما على إصداره.. طرح «أيفون 1» فى مزاد بقيمة 50 ألف دولار

آيفون 1
آيفون 1

طُرح هاتف أيفون من  الجيل الأول للمزاد العلني في LCG، ومن المتوقع بيع الهاتف الذي تم إصداره في عام 2007، بمبلغ ضخم يصل إلى 50000 دولار.


وقامت صاحب الهاتف، كارين جرين، بتقييمه في البرنامج الحواري "The Doctor & The Diva" في عام 2019؛ نظرًا لأنه بحجم 8 جيجابايت - وليس 4 جيجابايت - ولا يزال في عبوته الأصلية، وقال المثمن إنه كان يستحق 5000 دولار في وقتها، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

 

وقالت جرين: "في عام 2007 ، حصلت على وظيفة جديدة واشترى لي أصدقائي أحدث جيل من هواتف أيفون iPhone، والذي كان يتمتع وقتها بكافة الامكانيات الحديثة التي تناسب زمنه".


الهاتف لم يستخدم 

وأوضحت أنها لم تفتح الهاتف وظل بصندوقه، لأنها حصلت على هاتف جديد، مردفة: "لم أرغب في التخلص من هاتفي، وفكرت إن هاتف أيفون لن يصبح قديمًا أبدً".

ولم تكن تعلم "جرين" كثيرًا عن مستقبل هواتف أيفون، وأنه سيتم إصدار العديد من النسخات الجديدة لجهاز أيفون عامًا بعد عام، حتى أنه الآن تبيع شركة أبل “iPhone 14”.

وقدم مؤسس شركة آبل ستيف جوبز، أول هاتف من نوعه في 9 يناير 2007 في “MacWorld”، في معرض تجاري في سان فرانسيسكو.
 

وكانت الهواتف متاحة للشراء بعد حوالي خمسة أشهر، وسرعان ما أصبحت أكثر منتجات Apple نجاحًا ، وفقًا لـ LCG.

ويحتوي هاتف أيفون المطروح للمزاد على شاشة تعمل باللمس - مبتكرة للهواتف في ذلك الوقت - وكاميرا 2 ميجابكسل وتصفح الويب.تم بيع الإصدار الأول من أجهزة iPhone بالمزاد العلني من قبل.

بيع هاتف أيفون الجيل الأول بحوالي 40 ألف دولار

بيع أحدهم بمبلغ 35414 دولارًا في أغسطس، والآخر بمبلغ 39339 دولارًا في أكتوبر من خلال LCG.

ويقول LCG: "ليس هناك شك في أن الاهتمام بالمقتنيات ذات الصلة ثقافيًا يتزايد بسرعة، وعلى الرغم من أرقام المبيعات المثيرة للإعجاب".

وتتمتع شركة أبل بمتابعة قوية من المعجبين المخلصين، وبعضهم يريد امتلاك جزء من تاريخ الشركة، وفي العام الماضي تم بيع نموذج أولي لجهاز كمبيوتر "Apple-1" من منتصف السبعينيات في مزاد بأكثر من 677000 دولار.

 ولا يقتصر الأمر على الأجهزة الإلكترونية التي يلاحقها محبو أبل، فقد تم بيع صنادل “Birkenstock” التي يرتديها ستيف جوبز في مزاد بمبلغ 218.750 دولارًا في ديسمبر.

ايفون أبل مزاد دولار هاتف ايفون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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