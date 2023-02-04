الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ريهام الشبراوي عن قرار عوائد منتدى شباب العالم: رسالة سلام من مصر

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

وجهت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الإسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إشادات بالغة بالنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، حيث اعتبرت أن المنتدى يواصل تقديم دوره في إرسال رسالة سلام وازدهار من الدولة المصرية إلى العالم.

وأوضحت الشبراوي، أن تركيز النسخة الخامسة من المؤتمر على صيغ التنفيذ مسألة تشير لجدية الدولة المصرية، في توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى، والتي كان من المقرر إطلاقها بمدينة شرم الشيخ، في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة.

واعتبرت المقرر المساعد بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم سيكون لديها قدرة حقيقية على الخروج بقرارات وإجراءات ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

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و أعربت الشبراوي عن ثقتها في النجاح المطلق لتلك النسخة بفضل الجهود والعقول الوطنية المخلصة، و أن يتم مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع.

وثمنت ريهام الشبراوي تأكيدات الأمم المتحدة ممثلة في ما أطلقته إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر من تصريحات، أوردت فيها أن منتدى شباب العالم صاحب إسهامات خاصة فى مناقشة القضايا الدولية، مع تفاؤلها بشأن كون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام، ستكون بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

 

وفي ضوء إدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية، والتي نتجت عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين، وإيماناً منهم بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب المصري أحد أهم أطراف التنمية.

فقد قررت إدارة منتدى شباب العالم عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية. على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

وقد أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل:
أولاً: إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة يتم فيها تقديم الدعم الفني للعاملين بالمجال الصناعي في جميع محافظات مصر وبالأخص في قرى ومراكز حياة كريمة.
وذلك بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة حياة كريمة واتحاد الصناعات المصرية وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية. 
ثانياً: إطلاق مبادرة "التعلّم للكسب" والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة. وسيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأكاديمية الوطنية للتدريب. 
ثالثاً: تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال تقديم برامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا، ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج مبادرة ابدأ والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
رابعاً: إطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية، والذي يستهدف تقديم الدعم النفسي، وبالأخص اللاجئين والمهاجرين والوافدين من مناطق صراع وحروب ونزاعات وتقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية والمجتمعية لهم ولأسرهم، وذلك بالتعاون مع من مؤسسة "فاهم" ومنظمة الصحة العالمية.

خامساً: إطلاق مبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين وتعزيز أوجه دمجهم فى الأنظمة التعليمية، وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية. وذلك من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر ومنظمة الهجرة الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة ومؤسسة الصليب الأحمر.
سادساً: إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين، وستكون المنصة بمثابة نقطة تلاقِ للمتطوعين، بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية، والتي تستهدف الدول الفقيرة والمتضررة، سواء من الحروب والنزاعات أو التداعيات المناخية كما ستقوم المبادرة بتنفيذ العديد من برامج التبادل للمتطوعين بين الدول المختلفة. وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد العربي للتطوع وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة.

شباب العالم ريهام الشبراوى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مشروعات مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم الحوار الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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