السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أفشة: تأهل الفريق أهم من الجوائز الفردية.. وهدفنا الفوز على ريال مدريد

أفشة
أفشة

عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في البطولة التي تقام بالمغرب.

وأوضح أن الفوز على الفريق الأمريكي هو نتاج تعب وجهد منظومة الفريق بالكامل، بعد أن خاض الفريق مواجهة أمام منافس قوي بعد أقل من 48 ساعة من مباراة أوكلاند في الدور التمهيدي للبطولة، وهو ما تسبب في حالة من الإجهاد الشديد لدى الجميع، خاصة المجموعة التي خاضت 90 دقيقة كاملة في المباراتين.

وأشار أفشة إلى أن جمهور الأهلي يصنع ملحمة كبيرة بتواجده في المدرجات، وهو أمر معتاد في أي مكان يلعب به الفريق، لافتًا إلى أن الجمهور المغربي الشقيق يساند اللاعبين والجهاز الفني بشدة، وأن الفريق يؤدي بقوة في ظل إقامة البطولة بالمغرب الذي يعتبره الجميع بمثابة البلد الثاني لهم، متمنيًا زيادة أعداد الحضور في مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.

وأكمل: «سعيد للغاية بالهدف ولكن سعادتي أكبر بالفوز والتأهل إلى نصف النهائي. نعم الإنجازات الفردية مهمة ولكن الأهم هو استمرار الانتصارات التي تسعد جماهيره العظيمة، وبشكل عام لا أهتم سوى بمصلحة الأهلي».

وأضاف «فوزي بجائزة أفضل لاعب بالمباراة يسعدني بشدة. حصلت على جائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 و2021. من الرائع أن أظهر بشكل مميز في المباريات الكبيرة، ولكن المهم هو أن تنتهي هذه المواجهات بفوز الأهلي».

وأكد أفشة صعوبة مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، مشيرًا إلى أنه الفريق الأفضل في العالم والأكثر تكاملًا، وأنه فريق طفولته المفضل، فيما شدد على أن الأهلي سيلعب على الفوز ويقدم كل ما لديه وينتظر أن يكون التوفيق حليفًا له في اللقاء.

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