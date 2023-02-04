السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يحيى حزب التجمع على مطالبته بتحديد موعد للحوار الوطنى: «كفاية طبطبة»

الباز
الباز

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالبيان الذي أصدره حزب التجمع، يطالب فيه بتحديد موعد بداية الحوار الوطني، ويحذر من محاولات الابتزاز السياسي، ومحاولة البعض إعادة الإخوان للمشهد السياسي.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أحيي حزب التجمع على قوة وجرأة البيان، كفاية نطبطب وندلع".

ولفت الباز إلى أن حزب التجمع أعلن أن هناك ابتزازا سياسيا في عملية الحوار الوطني، مردفا: "البعض يريد تحقيق مكاسب وأهداف، ويريدون لي ذراع مجلس الأمناء للاستجابة لطلباتهم".

وكان حزب التجمع، حذر خلال بيانه من ممارسات بعض المشاركين ممن يحتكرون لأنفسهم دور الممثل الوحيد للشعب المصري ، وكذلك ممن يتسترون خلف شعارات براقة، وأطروحات ديمقراطية زائفة، تستهدف فى النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض رموزها للمشهد العام مرة أخرى، ومن يرون في الحوار فرصة لتوجيه رسائل للخارج المعادي لثورة 30 يونيو.

الباز حزب التجمع الحوار الوطنى أمانة الحوار الوطني الإخوان

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