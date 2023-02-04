السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال الأندية.. تعادل سلبى بين الأهلى وسياتل ساوندرز فى الشوط الأول

الأهلي وسياتل ساوندرز
الأهلي وسياتل ساوندرز

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي بالتعادل السلبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة على كلا المرميين باستثناء بعض المحاولات الضعيفة من جانب الفريق الأمريكي.


أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على مجريات الأمور في بداية المباراة لكن بدون أي خطورة.

في الدقيقة 13 كانت أولى محاولات الفريق الأمريكي بعد تصويبة من ألبرت لاعب سياتل من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

في الدقيقة 24 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح فريق سياتل سددها المهاجم بعد خروج الشناوي من مرماه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 34 كرات متبادلة بين لاعبي سياتل ومن ثم تسديدة من ألبرت روسناك من داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 43 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح فريق سياتل أبعدها الشناوي ثم شتتها الدفاع بنجاح.

الاهلى سياتل ساوندرز الأمريكي بطولة كأس العالم للأندية تعادل سلبي

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