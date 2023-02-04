السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في خطوات.. كيف يتم إثبات المهن الحرفية أو الفنية بالرقم القومي؟

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات لإثبات المهن الحرفية أو الفنية التابعة للمنظمات النقابية في بطاقة الرقم القومي.

 

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إثبات المهن الحرفية أو الفنية في البطاقة الشخصية

وتثبت المهن الحرفية أو الفنية للعاملين بجهة عمل حكومية بموجب اعتماد جهة عملهم فقط.

وتثبت المهنة الحرفية أو الفنية للعاملين بالقطاع الخاص بموجب برنت التأمينات الاجتماعية فقط.

وتثبت المهنة الحرفية أو الفنية للعاملين لحسابهم الخاص بموجب ترخيص مزاولة المهنة المعتمد الصادر من مديرية القوى العاملة.

كما يتم الاعتماد بأختام المنظمات النقابية لإثبات المهنة للأعضاء التابعين لها بشرط وجود اعتماد خاتم شعار الجمهورية لمديرية القوى العاملة أو ترخيص مزاولة المهنة للمهن الخاضعين لقياس مستوى المهارة.

واستثناء من ذلك: لا يلزم اعتماد مديرية القوى العاملة أو ترخيص مزاولة المهنة ويكتفى بأختام المنظمات النقابية في المهن التالية "عامل-عامل عادي-عامل زراعي-فلاح-مزارع-صياد-نزارع أسماك".

وفي حالة الرغبة في ترك تلك المهن يكتفى بكتابة إقرار بترك المهنة مه تقديم المستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

وحرص قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، على إصدار عدد من الكتيبات ومن ضمنها كتيب إرشادات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية 2023 ، في جناح معرض القطاع خلال احتفالية معرض مركبات الشرطة

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

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واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

 

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