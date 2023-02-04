السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يتابع مباراة الأهلى أمام بطل أمريكا بكأس العالم للأندية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

حرص  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة مباراة فريق النادي الأهلي أمام فريق "سياتل ساوندرز" الأمريكي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وذلك خلال زيارته اليوم السبت لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة .

حضر الوزير جزءاً من المباراة وسط مجموعة من أعضاء المركز المتواجدين لمتابعة المباراة ومؤازرة فريق الأهلي الذي بدأ مشواره بالبطولة بالفوز على فريق "أوكلاند سيتي" بثلاثة أهداف نظيفة.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لفريق النادي الأهلي في منافسات البطولة، والتأهل للمربع الذهبي، وتقديم أداء مميز خلال المباريات بالشكل الذي يعكس تطور كرة القدم المصرية.

الاهلى سياتل ساوندرز كرة القدم المصرية ساوندرز الأمريكي صبحي

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