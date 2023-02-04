وزير الرياضة يتابع مباراة الأهلى أمام بطل أمريكا بكأس العالم للأندية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة مباراة فريق النادي الأهلي أمام فريق "سياتل ساوندرز" الأمريكي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وذلك خلال زيارته اليوم السبت لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة .

حضر الوزير جزءاً من المباراة وسط مجموعة من أعضاء المركز المتواجدين لمتابعة المباراة ومؤازرة فريق الأهلي الذي بدأ مشواره بالبطولة بالفوز على فريق "أوكلاند سيتي" بثلاثة أهداف نظيفة.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لفريق النادي الأهلي في منافسات البطولة، والتأهل للمربع الذهبي، وتقديم أداء مميز خلال المباريات بالشكل الذي يعكس تطور كرة القدم المصرية.