السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة تجميل تكشف أهمية الحلبة لإزالة تجاعيد البشرة

البشرة
البشرة

أوضحت خبيرة التجميل أمنية طاهر، أهمية فوائد للحلبة لإزالة التجاعيد، قائلة:"إن الحلبة من النباتات التي تحتوي على قيم غذائية كثيرة جدًا، ولذلك يستخدمونها منذ فترة كبيرة في علاج الكثير من مشاكل البشرة". 

وأضافت طاهر خلال لقاءها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن الحلبة تستخدم في عمل كريم لنفخ البشرة "فيلر"، لافتة إلى أن الحلبة تحتوي على الكثير من القيم الغذائية، وأهمها الدهون المشبعة، وهي من أكثر الدهون التي تؤدي إلى النفخ، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تغذي الألياف الخطوط الموجودة في البشرة، كما تغذي من أنسجة البشرة، وبالتالي فهي تقلل جدًا من ظهور التجاعيد. 

وأوضحت خبيرة التجميل، أن الاستمرار في استخدام الوصفات الطبيعية ستساعد على حدوث تحسن كبير جداً في البشرة، لافتة إلى أن كل الفيتامينات المتواجدة في المواد الغذائية هي متواجدة بداخل أجسادنا، لكن مع عوامل السن والزمن، يقل وجود هذه العناصر في أجسامنا وبالتالي نلجأ للمواد الغذائية لتعويض نقصها. 

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