طاهر أبو زيد: محمد صلاح فخر العرب.. وعليه الذهاب إلى«سان جيرمان» فورا

قال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، إن أداء محمد صلاح ليس لا علاقة بمنظومة كرة القدم بل هو اجتهاد شخصى.



وأضاف "أبو زيد" خلال فعاليات ندوة "لقاء مع الكابتن طاهر أبو زيد" فى قاعة المحور الرئيسي ببلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤، ويديرها إبراهيم عبد الجواد، أن ما يواجهه محمد صلاح من انتقادات حيال بعض المباريات التى لا يوفق فيها أمر غير مظبوط، مؤكدا أن محمد صلاح فخر العرب أخلاقيا وفنيا.

وأشار "أبو زيد" إلى أنه إذا جاءت فرصة للكابتن محمد صلاح الانضمام إلى فريق "سان جيرمان" يذهب فورا لأنه من الواضح أن أداء فريق ليفربول فى تراجع مؤخرا.

وتوقع طاهر أبو زيد نجومية كل من لاعبى النادى الأهلى محمد الشناوي ومحمد الشريف، والكابتن عبدالله السعيد من النادى المصرى، كما أشاد بأداء الكابتن على ماهر.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.