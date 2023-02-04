عماد الدين حسين: جلسات مجلس الأمناء أفرزت حالة تفاهم وتوافق حول اللجان المختلفة

كشف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر تفاصيل جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن جلسات مجلس الأمناء أفرزت حالة تفاهم وتوافق حول اللجان المختلفة.

وأضاف أن جلسات مجلس الأمناء لتوزيع الأدوار النهائية، منوهًا إلى أن النقاشات بين القوى السياسية داخل الحوار الوطني اتسمت بالتوافق والتنوع.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء يأمل الوصول إلى إجراءات وتشريعات واضحة لكل الإشكاليات والأزمات التي تواجهنا، مؤكدًا أن هناك الكثير من القضايا التي يتم المناقشة فيها كالتضخم والأزمات في التعليم والاقتصاد، منوهًا إلى أن كل اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني كان به نوع من التحالف والتقارب في وجهات النظر.