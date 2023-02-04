السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يُشيد بجودة الخدمات الطبية بوحدة الكلى الصناعى فى مستشفى أبو كبير

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى أبو كبير المركزي، بمحافظة الشرقية، لمتابعة انتظام سير العمل، ومشروعات التطوير الجارية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد الدور الهام لمستشفى أبوكبير، حيث يخدم ما يقرب من نصف مليون نسمة، بطاقة 97 سريرًا، تشمل أسرة الرعاية المركزة، وحضانات المبتسرين، ووحدة الكلى الصناعي، مشيرًا إلى أن الوزير أشاد بجودة الوحدة وتجهيزاتها التي تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 10 ملايين جنيه، لتصل سعتها إلى 60 ماكينة، بدلًا من 44، وتخدم 360 مريض كلي، بالإضافة إلى استحداث جهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية 4.5 مليون جنيه.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير التقى المرضى بوحدة الكلى الصناعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية وعلاجية، حيث وجه بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتيسير إجراءات العلاج تحت مظلة التأمين، بما يسهم في حصول المريض على خدمته الطبية دون عناء.

وأضاف أن الوزير، تفقد أقسام (الطوارئ، الاستقبال، العناية المركزة) واطلع على نسب الإشغال والترددات، كما اطمأن على توافر كل الأدوية والمستلزمات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين على المستشفى.

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ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد أبو المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يُذكر أن مستشفى أبو كبير المركزي، شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، تضمنت استحداث قسم المعامل، ورفع كفاءة البنية التحتية وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، بتكلفة مليون جنيه، وإنشاء مخازن للصيدليات بتكلفة 300 ألف جنيه، علاوة على إنشاء استراحات للمرضى بقيمة 60 ألف جنيه.

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الشرقية مستشفى أبو كبير المركزى الخدمات الطبية وحدة الكلى الصناعي التأمين الصحي مستشفى ابو كبير

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