«القاهرة الإخبارية»: المنطاد الصيني حلق فوق قواعد جوية وصواريخ نووية أمريكية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» معلومات عن المنطاد الصيني المحلق في الأجواء الأمريكية، حيث قال البنتاجون إن منطادًا صينيًا يحلق على ارتفاع عالِ فوق الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لـ«القاهرة الإخبارية» فإن مسؤولًا أمريكيًا قال إن المنطاد حلق فوق قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية استراتيجية تحت الأرض، وأن المنطاد بحجم 3 حافلات.

فيما أشار مسؤول عسكري أمريكي إلى تجهيز مقاتلات «إف – 22» للتعامل مع المنطاد.

أمريكا تقرر عدم إسقاط منطاد التجسس الصيني خوفًا على حياة المواطنين

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي، أن بايدن ووزير الدفاع والعسكريين بحثوا إسقاط المنطاد، لكن البنتاجون قال إنه قرر عدم إسقاط المنطاد لعدم تعريض الأشخاص على الأرض للخطر.

وأكد البنتاجون أن المنطاد له قيمة محدودة من منظور جمع المعلومات الاستخبارية، وأوضح مسؤول أمريكي أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي قبل يومين.

ومن جانبها، ردت الصين على هذا الحادث قائلة إن المنطاد مدني وأن الحادث خرج عن إرادتهم.

واستدعت الخارجية الأمريكية القائم بالأعمال الصيني في واشنطن بسبب المنطاد.

بدورها أكدت كندا أنها تعمل مع الولايات المتحدة على تعقب منطاد تجسس صيني يحوم على ارتفاع عالِ، فيما رصد البنتاجون منطاد صيني ثانِ فوق أمريكا اللاتينية.