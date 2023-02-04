السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 آلاف قضية تهرب ضريبي وجمارك بـ20 مليار جنيه

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

 قضايا التهرب الضريبي:

 ضبط (9298) قضية في مجال التهرب الضريبي:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك  - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) بمبالغ مالية بلغت (20,604,892,099 مليار جنيه)، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (43٫744٫135 مليون جنيه).

أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية قطاع الأمن المركزي التهرب الضريبي ضرائب عامة

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