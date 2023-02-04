السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 53 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 10 سفن، وتم تداول 53000 طن بضائع عامة ومتنوعة و668 شاحنة و98 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان، اليوم، أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و341 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، و327 شاحنة و86 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينة HEILAN SPRING وتحمل 43000 طن فوسفات تصدير إلي الهند والسفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و290 شاحنة بميناء نويبع، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1470 راكبا بموانئها.

هيئة موانئ البحر الأحمر أرصفة بضائع شاحنة حركة الواردات

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