السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منتدى شباب العالم.. إعلان تفاصيل النسخة الخامسة بمؤتمر صحفى عالمى اليوم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

تعقد إدارة منتدى شباب العالم، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالمي.

ويشهد المؤتمر الصحفي حضورا دوليا موسعا من ممثلي الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر، من بينهم السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر، إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، كارلوس أوليفر رئيس بعثة الهجرة الدولية فى مصر، كريستين عراب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، هبة نصير منسق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين فى مصر، جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فى مصر، جون سوليكى ممثل مفوضية اللاجئين في مصر، وأيضا مدير مكتب منظمة اليونسكو فى مصر، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مصر، وعدد آخر من مديرى مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

كما سيحضر المؤتمر الصحفى مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني ورؤساء تحرير الصحف والقنوات المصرية، وعدد من كتّاب الرأي وكبار الإعلاميين وعدد كبير من ممثلى الصحف والقنوات العربية والإفريقية والأجنبية.

يذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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