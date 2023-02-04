السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد موافقة كولر.. تجديد عقد حسين الشحات 3 مواسم

حسين الشحات
حسين الشحات

قررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تكليف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات بتجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق والتمسك باستمرار اللاعب بعد تألقه في مونديال الأندية بالمغرب.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة استقرت على تجديد عقد حسين الشحات 3 مواسم عقب العودة من المغرب بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي بقاءه عقب تألقه في مونديال الأندية.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات تواصل مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل تحديد موعد جلسة حسم التجديد أو غلق الملف حال الخلاف بين الطرفين حول المقابل المادي.

ومن المقرر أن يتحرك جهاز الكرة في القلعة الحمراء لتجديد عقد جناح الفريق وذلك لقطع الطريق أمام الأندية الخليجية التي ترغب في الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر خاصة أن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي حاليا.

وفي المقابل تتجه أنظار وعشاق الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى المغرب حيث يلتقي مع سياتل الأمريكي اليوم السبت في السابعة مساءاً ضمن مباريات الدور الربع النهائي لمونديال الأندية على ملعب استاد ابن بطوطة أو مدرج طنجة كما يطلق عليه في المغرب والفائز من لقاء اليوم سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية يوم 8 من فبراير.

وحسم المارد الأحمر تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الذي حققه أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم في افتتاح مباريات البطولة يدير اللقاء طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينغ ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيرات.

الاهلى حسين الشحات أمير توفيق لجنة التخطيط تجديد العقود

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وائل لطفي

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