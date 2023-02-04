البترول: إجراء تحاليل مخدرات لعدد من موظفى القطاع

تجري وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، تحليل مخدرات وسموم لعدد من موظفي القطاع والخاصة بتثبيت مديري عموم المساعدين، وذلك لتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة، وإذا ثبت تعاطي العامل المخدرات فسيكون الفصل هو الجزاء المقرر له، وذلك وفقًا للقانون.

البترول: إجراء تحاليل مخدرات لـ عدد من موظفى القطاع

وكشفت مصادر بقطاع البترول، إن القانون الجديد والإجراءات المتبعة اعتبارًا مـن سبتمبر الماضي تستوجب الفصـل مـن الخدمة مباشرة فـي حالة إيجابية تحليل السموم، وطالبت المصادر، أنه يجب على الموظف إحضار صورة البطاقة الشخصية، وكتابة الرقم الوظيفي واسم الشركة والفرع وهاتف المحمول.

فيما تعتمد الترقيات على تمكين الخبرات الجديدة والشباب من المناصب القيادية وترقياتهم للعمل في درجات وظيفية أعلى، لتحقيق أكبر قدر مستفاد من الطاقات الشبابية، وتحقيق إنجازات كبيرة من خلال أفكارهم الجديدة، والتي تعمل على تنمية القطاع بالكامل.

«صيانكو» تطالب العمال بعدم تناول الأدوية المدرجة بجدول المخدرات

وفي سياق متصل، كانت قد طالبت اللجنة النقابية للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو)، إحدى شركات قطاع البترول، موظفي وعمال الشركة بتوخي الحذر فى جميع الأدوية التي يتم تناولها، فضلًا عن عدم المخاطرة وتناول أي نوع من أنواع الأدوية المدرجة بجدول المخدرات، وغير ذلك من الأشياء التي يتم على أساسها الفصل من الخدمة.

وكشفت اللجنة عن أنه سيتم إجراء تحاليل السموم لجميع العاملين بشكل مفاجئ، وعليه يجب على الجميع الحرص على مصدر دخـل أبنائهم وعـدم المخاطرة بذلك، حيث إن القانون الجديد والإجراءات المتبعة اعتبارًا مـن سبتمبر الجاري تستوجب الفصـل مـن الخدمة مباشرة فـي حالة إيجابية تحليل السموم واللجنة النقابية حرصًا منها على مصلحة العاملين، خاصة أنه لن تقبل أي التماسات فـي حالة إيجابية التحليل.

الملا يشارك فى فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض «غازتك 2022»

وفي سياق منفصل، شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض "غازتك 2022" بمدينة ميلانو الإيطالية، والذى يقام خلال الفترة من 5- 8 سبتمبر كأكبر مؤتمر ومعرض للغاز الطبيعى والمسال والهيدروجين، وتقنيات خفض الانبعاثات على مستوى العالم، وذلك بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والتنفيذيين والخبراء.