السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود يسلط الضوء على الصناعات المصرية فى «الكونتينر»

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

تبدأ قناة «ON»، اليوم السبت، عرض أولى حلقات برنامج "الكونتينر"، من تقديم الفنان أحمد داود.

مواعيد عرض برنامج الكونتينر 

ويذاع برنامج "الكونتينر" من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً. ويسلط الضوء على نجاحات الصناعات المصرية، وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية.

فكرة البرنامج 

يناقش البرنامج فكرة "عقدة الخواجة"، وأن البعض لا يعرف قيمة بلده والصناعة، على الرغم من أن دول العالم تحاول أن تكون أفضل من مصر في بعض الصناعات التي تتميز بها الأيدي الوطنية.

كما يسلط "الكونتينر" الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة "صنع في مصر"، وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.

مواعيد عرض برنامج الكونتينر برنامج الكونتينر اولى حلقات برنامج الكونتينر الفنان أحمد داود أحمد داود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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