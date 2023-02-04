السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صحفي مغربي: لاعبو سياتل الأمريكي متخوفون من قوة الأهلي

الأهلي
الأهلي

تحدث الصحفي المغربي، أحمد أركيبي، عن المواجهة المرتقبة اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي، مشيرًا إلى أنه على الورق فإن الكفة تميل لصالح الأهلي نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها.

وأضاف أركيبي عبر برنامج «صباح جديد» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» السبت، أن الأهلي يدخل هذا اللقاء براحة معنوية نظرًا للأداء الذي قدمه في مواجهة أوكلاند سيتي، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي وجده الفريق الأحمر من الجمهور بالمغرب.

أركيبي: الدعم الجماهيري سيكون في مصلحة الأهلي

وأشار إلى أن فريق سياتل الأمريكي ليس لديه ما يخسره، حيث يشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية، متابعًا: «الفريق الأمريكي وصل المغرب متأخرًا وأدى مرانًا واحدًا فقط، كما أن الدوري الأمريكي متوقف منذ شهر أكتوبر، لذلك فإن اللاعبين يفتقدون التنافسية واللياقة البدنية».

وتابع: «تصريحات لاعبي فريق سياتل الأمريكي تعكس خوفهم من قوة النادي الأهلي، وبالتالي فإن هناك فروقات شاسعة بين الفريقين» مؤكدًا أن الدعم الجماهيري سيكون في مصلحة الأهلي.

الاهلى سياتل ساوندرز الأمريكي سياتل ساوندرز الأهلي وسياتل ساوندرز مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز بطولة كأس العالم للأندية القاهرة الإخبارية برنامج صباح جديد صباح جديد ربع نهائي كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

حدث ليلا.. سقوط «تاجر عملة» بالتجمع و12 «عصابة» لسرقة السيارات

البترول: إجراء تحاليل مخدرات لعدد من موظفي القطاع

إصابة مسن بطلق ناري في الرأس بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مسئولو «الإسكان» فى جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين