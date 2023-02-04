صحفي مغربي: لاعبو سياتل الأمريكي متخوفون من قوة الأهلي

تحدث الصحفي المغربي، أحمد أركيبي، عن المواجهة المرتقبة اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي، مشيرًا إلى أنه على الورق فإن الكفة تميل لصالح الأهلي نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها.

وأضاف أركيبي عبر برنامج «صباح جديد» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» السبت، أن الأهلي يدخل هذا اللقاء براحة معنوية نظرًا للأداء الذي قدمه في مواجهة أوكلاند سيتي، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي وجده الفريق الأحمر من الجمهور بالمغرب.

أركيبي: الدعم الجماهيري سيكون في مصلحة الأهلي

وأشار إلى أن فريق سياتل الأمريكي ليس لديه ما يخسره، حيث يشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية، متابعًا: «الفريق الأمريكي وصل المغرب متأخرًا وأدى مرانًا واحدًا فقط، كما أن الدوري الأمريكي متوقف منذ شهر أكتوبر، لذلك فإن اللاعبين يفتقدون التنافسية واللياقة البدنية».

وتابع: «تصريحات لاعبي فريق سياتل الأمريكي تعكس خوفهم من قوة النادي الأهلي، وبالتالي فإن هناك فروقات شاسعة بين الفريقين» مؤكدًا أن الدعم الجماهيري سيكون في مصلحة الأهلي.