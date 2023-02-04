حبس المتهم بقتل زوج شقيقته في المطرية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

البداية عندما تلقى مأمور قسم المطرية إخطارا من مستشفى المطرية، يفيد بوفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري خرطوش وبالانتقال تبين صحة البلاغ محل الواقعة والعثور على جثة شاب يدعى أسامة.ف، 33 عاما، مصاب بطلق خرطوش في رقبته مما أودى بحياته.

وكشفت تحريات رجال المباحث، حدوث مشاجرة بين المتوفى وزوجته بسبب خلافات أسرية واستدعت الزوجة شقيقها، وعلى إثرها تشاجر مع المجني عليه وأصابه بطلق ناري -خرطوش- في رقبته وتم نقله إلى مستشفى المطرية في محاولة لإسعافه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وأقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.