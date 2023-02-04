السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل زوج شقيقته في المطرية 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

البداية عندما تلقى مأمور قسم المطرية إخطارا من مستشفى المطرية، يفيد بوفاة شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري خرطوش وبالانتقال تبين صحة البلاغ محل الواقعة والعثور على جثة شاب يدعى أسامة.ف، 33 عاما، مصاب بطلق خرطوش في رقبته مما أودى بحياته.

وكشفت تحريات رجال المباحث، حدوث مشاجرة بين المتوفى وزوجته بسبب خلافات أسرية واستدعت الزوجة شقيقها، وعلى إثرها تشاجر مع المجني عليه وأصابه بطلق ناري -خرطوش- في رقبته وتم نقله إلى مستشفى المطرية في محاولة لإسعافه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وأقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل زوج شقيقته خلافات أسرية مستشفى المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

أوكرانيا تعلن تمديد فترة الطوارئ والتعبئة 90 يومًا

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

حبس عاطل ضبط بحوزته 4 كيلو حشيش فى القناطر الخيرية

ضبط 88 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين