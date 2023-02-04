مصرع عامل خردة على يد ميكانيكى بقرية تيرة فى الدقهلية

لقى عامل خردة مصرعه على يد ميكانيكي طعنًا بسكين خلال مشاجرة بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمان القتيل لمشرحة مستشفى نبروة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا للعقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة نبروه من أهالي قرية تيرة بوقوع مشاجرة ومقتل شخص.



انتقل ضباط وحدة المباحث بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "عوض فتحي محمد"، 32 سنة - عامل خرده، بعدما سدد له المتهم ويدعى "أحمد ي.ت"، 17 سنة - ميكانيكي، طعنة سكين أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما.



جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى نبروه، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.