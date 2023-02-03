حلقة اليوم من «كابيتانو مصر».. مواجهة قوية بين «أبو جريشة» و«مسعد نور»

بدأت قبل قليل الحلقة الرابعة عشرة من برنامج كابيتانو مصر والتي تشهد مباراة قوية للغاية بين فريقي «علي أبو جريشة» بقيادة الكابتن محمد اليماني وفريق «مسعد نور» بقيادة الكابتن عبد الستار صبري.

وتشهد حلقة اليوم تواجد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق ضيفا على البرنامج لليوم الثاني على التوالي، وبدأ إبراهيم بتحفيز اللاعبين على الاجتهاد في المباراة وبدأ في مداعبتهم بالحديث ليدخل الفريقين في تحدي ما قبل المباراة.

وخلال حلقة أمس عرضت الحلقة الكثير من المفاجآت والمواقف الإنسانية، وحلّ الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق ضيفًا عليها، وأشاد بفكرة البرنامج، واصفًا إياه بأنه «عالمى»، ويساعد على اكتشاف الموهوبين والمميزين فى كرة القدم.

وفى حوار مميز بين أحمد الكاس وعبدالستار صبرى، استعاد الثنائى ذكريات نشأتهما فى النوبة الجميلة. وقال «الكاس»: «نشأت فى قرية عجيبة بالنوبة، وافتخر بأصولى النوبية، وكنت فى شبابى أجيد الغناء باللغة النوبية خاصة أغنية (عديلو)». بينما قال «صبرى» إنه من بلدة «المالكى»، ويفخر بأصله النوبى، ويحب الأغانى النوبية والكينج محمد منير.

المجموعة الأولى:

فريق كابتن صالح سليم بقيادة كابتن شادي محمد.

فريق كابتن حمادة إمام، بقيادة كابتن طارق السيد.

فريق كابتن محمود الجوهري، بقيادة كابتن محمود أبوالدهب.

فريق كابتن محمد لطيف، بقيادة كابتن سيد معوض.

المجموعة الثانية:

فريق كابتن أبوجريشة بقيادة محمد اليماني.

فريق كابتن بوبو بقيادة كابتن أحمد الكأس.

فريق كابتن مسعد نور، بقيادة عبد الستار صبري.

فريق كابتن محمد عبدالوهاب، بقيادة كابتن سارة حسانين.

«كابيتانو مصر»، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التي تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.