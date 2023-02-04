إطلاق سفراء الحوكمة.. حصاد نشاط وزارة التخطيط خلال أسبوع

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاط مكثف على مدار الأسبوع، حيث ترأست الدكتورة هالة السعيد عدد من الاجتماعات واللقاءات داخل ديوان الوزارة وخارجها، والتي نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

ترأست الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ اجتماعًا مصغرًا للجنة تسيير البرنامج، في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية.

https://www.dostor.org/4300687

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا عمانيًا من أعضاء هيئة التدريس- دارسي الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطني العمانية، لاستعراض دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وآليات العمل بالوزارة وأهم المشروعات والوحدات النوعية.

https://www.dostor.org/4299767

اختتم معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي الذي نظمه بعنوان "دبلوم التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية" لعدد 25 متدرباً من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الفترة من 14 ديسمبر2022 حتى 31 يناير2023.

https://www.dostor.org/4299559

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة "سفراء الحوكمة" لطلاب الجامعات، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد.

https://www.dostor.org/4298797

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.

https://www.dostor.org/4297679

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة عمل حول محاور ومفاهيم التميز المؤسسي بحضور ممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، وذلك بمقر مركز التنمية المحلية بسقارة.

https://www.dostor.org/4298721

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.

https://www.dostor.org/4297611