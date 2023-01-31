«التخطيط» تطلق مبادرة «سفراء الحوكمة» لطلاب الجامعات

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة "سفراء الحوكمة" لطلاب الجامعات، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن "الحوكمة" تكافح الفساد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المعهد يؤمن بقدرة الشباب على الابتكار والإبداع وتدشين مبادرات مجتمعية فعالة تدعم جهود الدولة والمنظمات الدولية الهادفة لتعزيز الوعي بالحوكمة ومكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمشاركة.

وأشارت إلى أن مبادرة "سفراء الحوكمة" تهدف إلى تمكين شباب الجامعات ليكونوا سفراء لنشر فكر الحوكمة، لافتة إلى أن المبادرة تسعى إلى إلهام الشباب ليكون لديهم آرائهم الخاصة فيما يتعلق بتحديات الفساد، واتخاذ خيارات مجتمعية واعية لتحركات أخلاقية مستدامة، وذلك عبر إطلاعهم على الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتدريبهم على تدشين مبادرات شبابية مجتمعية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأوضحت أن المعه القومي للحوكمة والتنمية المستدامة سيتبنى تدشين شبكة من خريجي دفعات مبادرة "سفراء الحوكمة" في إطار دعم استمرارية التواصل واستدامة دعم مبادراتهم المقترحة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

حضر الافتتاح الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، واللواء الدكتور خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وميرنا بوحبيب، نائب الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلي 9 جامعات حكومية وخاصة و6 محافظات.

ويتضمن الأسبوع الأول من المبادرة مجموعة من ورش العمل التي يحاضر فيها الدكتور خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية ويتناول الاتفاقيات والمعاهدات لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونادر نور الدين، مدير وحدة التواصل والتوعية بالمعهد والذي يتناول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر.

كما يقدم عمرو نبيل، مدير وحدة الحوكمة المؤسسية بالمعهد موضوع تطبيقات الحوكمة الرشيدة والإطار النظري والمفاهيمي، وتتناول الدكتورة دينا طلعت، مدير وحدة المسار الوظيفي بالمعهد موضوع الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، وتقدم منى سالم، المنسق الإقليمي لمشروع مكافحة الفساد وغسل الأموال بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد.