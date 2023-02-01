الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معهد التخطيط يختتم البرنامج التدريبي «التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية»

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

اختتم معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي الذي نظمه بعنوان "دبلوم التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية" لعدد 25 متدرباً من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الفترة من 14 ديسمبر2022 حتى 31 يناير2023.

وأتي ذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
واختتم البرنامج بحضور الدكتور أشرف صالح، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور محمد المغربي، المنسق العلمي للبرنامج.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تشكل الهيكل التنظيمي للإدارة الاستراتيجية والمكون من أربع تقسيمات فرعية، وفقاً لدليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية، الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
هذا ويأتي تقديم المعهد للبرنامج في ظل تأسيس وتفعيل نظام الإدارة الاستراتيجية، وهي أحد الإدارات الحيوية التي تضمن استمرارية الأعمال في الوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة، مع إعطاء فرصة للتطور والاستجابة السريعة والمناسبة للمتغيرات الخارجية عن طريق توفير إطار عام ديناميكي يستخدم منهجية علمية واضحة تتطابق مع أفضل وأحدث الممارسات والتجارب العالمية.
وشارك في فاعليات البرنامج التدريبي نخبة من الأساتذة والخبراء بالوزارة والمعهد بالتدريب في البرنامج، وهم: د. محمد المغربي، ود. جميل حلمي، ود. منى سامي، ود. أحمد عاشور، ود. فاطمة الحملاوي.

معهد التخطيط القومى البرنامج التدريبي دبلوم التقسيم التنظيمي ل دبلوم التقسيم التنظيمي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وزارة التخطيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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