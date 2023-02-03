الجمعة 03 فبراير 2023
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محمد شوقي يكشف سر تغسيل أم كلثوم بماء زمزم وحقيقة إقصائها للمطربات

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد شوقي

كشف الناقد الفني محمد شوقي، سر الطائرة الملكية التي أحضرت ماء زمزم للست أم كلثوم، أثناء مرضها.

وقال خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن أنباء مرض أم كلثوم كان يتصدر الصحف يوميًا، وعندما بلغت تلك الأنباء للشاعر عبدالله بن الفيصل الذي كتب لها ثورة الشك"، "ومن أجل عينيك عشقت الهوى"، أرسل لها طائرة ملكية محملة بماء زمزم للاستشفاء، ثم بعد وفاتها، أرسل لها طائرة أخرى للغسل، مردفًا: "غسلت بماء زمزم، وكانت أول امرأة مصرية تقام لها جنازة عسكرية مهيبة".

ولفت إلى أن الشاعر عبدالله بن الفيصل، وسط الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لتغني أم كلثوم من أشعاره، وعبدالناصر قال له "لو معجبهاش مقدرش أعمل حاجة".

حقيقة إقصاء أم كلثوم للمطربات 

ورد شوقي، على اتهام أم كلثوم بإقصاء مطربات أخريات وأنها وراء اغتيال أسمهان، قائلًا: "إشاعة مغرضة، وعلى العكس أسمهان نفسها كانت من عشاق أم كلثوم، وكاميليا الأطرش ابنة أسمهان، أرادت تحضر حفل أم كلثوم فات الميعاد، لكن نفدت التذاكر، ولما علمت أم كلثوم دعتها للحفلة هي وزوجها".

وأردف: "مطربات كثيرات خارج مصر، شهرتهم كانت في مصر، مثل صباح وفايزة أحمد، أم كلثوم دعمتهم، حتى وردة قالت عن أم كلثوم، مثل رغيف عيش واحنا حولها فتافيت".

أم كلثوم محمد شوقي الباز اخر النهار تغسيل أم كلثوم بماء زمزم ماء زمزم

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