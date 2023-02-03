إصابة 8 أشخاص فى حادث سير بطريق مطروح- الإسكندرية الساحلى

نجا 8 أشخاص من الموت نتيجة حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، بسبب تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل دبل كابينة.

كانت قد انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية، وتم نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح، مساء اليوم، الجمعة جميع مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح، وجار تكثيف الجهود من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وعمل الأشعة اللازمة لهم، وإجراء التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة والمتميزة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح ومباحث مرور مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير بتفاصيل الحادث إلى جهات التحقيق.