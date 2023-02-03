الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الطريقة العزمية يطالب رجال الأعمال وشيوخ الصوفية بالتبرع لدعم مصر

د. علاء أبوالعزائم..
د. علاء أبوالعزائم.. شيخ الطريقة العزمية

طالب الدكتور علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية، رجال الأعمال، بالتبرع لمصر وذلك لدعم مصر، كنوع من رد الجميل لهذه البلاد، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، مستشهدًا بما فعله أعيان مصر ومثقفيها وفنانيها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، عندما تعرضت مصر لنكسة كبرى بعد حرب 1967، مما جعل الجميع يتحرك لإنقاذ مصر، وكان هناك ما يسمى بالمجهود الحربي، وحتى أن الأفلام المصرية أظهرت قيام إحدى السيدات بالتبرع بطرقها أو حلقها لصالح مصر.

وأوضح "شيخ الطريقة العزمية" في تصريحات خاصة للدستور على هامش الاحتفال بمولد الإمام علي بن أبي طالب، اليوم الجمعة، أن مصر ليست بلد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحده ولكنها بلدنا جميعا وعلينا أن نتحد يداً واحدة لدعم مصر، وكل واحد فينا يتبرع بما يقدر عليه، لأن عدم الوقوف مع مصر وقت الحاجه خيانة للوطن.

وأشار "أبو العزائم" إلى أنه يؤلمه أن يقال أن مصر دولة فقيرة أو مديونه للعالم الخارجي، ونحن لدينا اغني رجال الأعمال في العالم، لذلك يجب على أغنياء الشعب المصري أن يكونوا أكثر وعياً، ويتحملوا مسئوليتهم كاملة تجاه الوطن، والهدف من ذلك هو أن تتفرغ القيادة المصرية، للداخل المصري، والعمل على إعادة بناء مصر والنهوض بالاقتصاد المصري من جديد.

وأثني شيخ الطريقة العزمية على الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة المصرية، بعد تدهور احوالها المعيشية وبنيتها التحتية في ظل الأنظمة السابقة، ولذلك وجب على الشعب الوقوف مع الرئيس ومساندته حتى نعبر بر الأمان وتصبح مصر في مقدمة دول وبلدان العالم زراعيًا وصناعيًا واقتصاديًا.

حان وقت رد الجميل شيخ الطريقة العزمية التبرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

منطقة ذكية لخدمة ذوي الهمم.. «الدستور» داخل أول مركز متخصص لخدمات الكهرباء بجنوب الصعيد (صور)

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

الباز يفضح مخطط الإخوان وادعاء تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أجنبية

كهرباء مصر العليا: 30 مليون جنيه استثمارات لتحويل الكابلات خلال 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية