شيخ الطريقة العزمية يطالب رجال الأعمال وشيوخ الصوفية بالتبرع لدعم مصر

طالب الدكتور علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية، رجال الأعمال، بالتبرع لمصر وذلك لدعم مصر، كنوع من رد الجميل لهذه البلاد، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، مستشهدًا بما فعله أعيان مصر ومثقفيها وفنانيها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، عندما تعرضت مصر لنكسة كبرى بعد حرب 1967، مما جعل الجميع يتحرك لإنقاذ مصر، وكان هناك ما يسمى بالمجهود الحربي، وحتى أن الأفلام المصرية أظهرت قيام إحدى السيدات بالتبرع بطرقها أو حلقها لصالح مصر.

وأوضح "شيخ الطريقة العزمية" في تصريحات خاصة للدستور على هامش الاحتفال بمولد الإمام علي بن أبي طالب، اليوم الجمعة، أن مصر ليست بلد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحده ولكنها بلدنا جميعا وعلينا أن نتحد يداً واحدة لدعم مصر، وكل واحد فينا يتبرع بما يقدر عليه، لأن عدم الوقوف مع مصر وقت الحاجه خيانة للوطن.

وأشار "أبو العزائم" إلى أنه يؤلمه أن يقال أن مصر دولة فقيرة أو مديونه للعالم الخارجي، ونحن لدينا اغني رجال الأعمال في العالم، لذلك يجب على أغنياء الشعب المصري أن يكونوا أكثر وعياً، ويتحملوا مسئوليتهم كاملة تجاه الوطن، والهدف من ذلك هو أن تتفرغ القيادة المصرية، للداخل المصري، والعمل على إعادة بناء مصر والنهوض بالاقتصاد المصري من جديد.

وأثني شيخ الطريقة العزمية على الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة المصرية، بعد تدهور احوالها المعيشية وبنيتها التحتية في ظل الأنظمة السابقة، ولذلك وجب على الشعب الوقوف مع الرئيس ومساندته حتى نعبر بر الأمان وتصبح مصر في مقدمة دول وبلدان العالم زراعيًا وصناعيًا واقتصاديًا.