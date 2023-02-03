تعرف على أماكن شوادر «كلنا واحد» في المحافظات (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية، عن أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة أماكن الشوادر المخصصة لمبادرة كلنا واحد في كافة المحافظات، من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الإتفاق مع مسئولى عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.