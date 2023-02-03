الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال كبير على رواية «قانون الغاب».. وسارة معاذ: «تركت نهايتها لخيال القراء»

حفل توقيع بمعرض الكتاب
حفل توقيع بمعرض الكتاب

شهد جناح “بلومانيا” للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، إقبالًا كبيرًا على رواية “قانون الغاب” للكاتبة سارة معاذ.

IMG-20230203-WA0087

وأكدت الكاتبة سارة معاذ، لـ"الدستور" أنها استهدفت من خلال الرواية، جميع الفئات العمرية مستعينًة بعناصر التشويق والإثارة، تاركًة نهاية الرواية مفتوحه لخيال القراء.

IMG-20230203-WA0088

وأضافت أنها المرة الثانية التي تشارك فيها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ففي الدورة السابقة شاركت برواية "أحببتُها رغمًا عني" والتي أشاد بها الكثير من القراء، مما دفعها للمشاركة من جديد في فعاليات الدورة الحالية برواية جديدة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

IMG-20230203-WA0089

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

IMG-20230203-WA0090

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

IMG-20230203-WA0087
IMG-20230203-WA0087
IMG-20230203-WA0086
IMG-20230203-WA0086
ئيس مجلس الوزراء إقبال كبير التجمع الخامس التشويق والإثارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الدولي للكتاب الراحل صلاح جاهين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

منطقة ذكية لخدمة ذوي الهمم.. «الدستور» داخل أول مركز متخصص لخدمات الكهرباء بجنوب الصعيد (صور)

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

الباز يفضح مخطط الإخوان وادعاء تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أجنبية

كهرباء مصر العليا: 30 مليون جنيه استثمارات لتحويل الكابلات خلال 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية