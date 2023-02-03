إقبال كبير على رواية «قانون الغاب».. وسارة معاذ: «تركت نهايتها لخيال القراء»

شهد جناح “بلومانيا” للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، إقبالًا كبيرًا على رواية “قانون الغاب” للكاتبة سارة معاذ.

وأكدت الكاتبة سارة معاذ، لـ"الدستور" أنها استهدفت من خلال الرواية، جميع الفئات العمرية مستعينًة بعناصر التشويق والإثارة، تاركًة نهاية الرواية مفتوحه لخيال القراء.

وأضافت أنها المرة الثانية التي تشارك فيها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ففي الدورة السابقة شاركت برواية "أحببتُها رغمًا عني" والتي أشاد بها الكثير من القراء، مما دفعها للمشاركة من جديد في فعاليات الدورة الحالية برواية جديدة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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