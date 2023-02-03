مدير «كنوز»: مصر تصنع الرخام الآن بعد أن كانت تصدره بصورته الخام

قال المهندس أبوبكر أحمد، نائب العضو المنتدب ومدير عام مدينة كنوز، إن مدينة كنوز للرخام والجرانيت تقع في منطقة تقاطع بين القاهرة والعين السخنة مع طريق الجلالة، هذه المنطقة قريبة من ميناء العين السخنة بمسافة 6 كيلومترات.

مدينة كنوز

وأكد المهندس أبوبكر أحمد، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مدينة كنوز تقع بالقرب من ميناءين بالبحر الأحمر وهذا يحقق لها موقعًا استراتيجيًا متميزًا في أعمال التصدير وسهولة عمليات النقل.

تصنيع الرخام بمصر

وأضاف في حديثه، أنه تم فتح 6 محاجر في منطقة الجلالة ويتم استغلالها في أعمال التقطيع بالمدينة بدلًا من استيراد الرخام من الخارج بأسعار باهظة، لذا مصر لا تصدر الرخام خامًا الآن بل تصنعه وتستفيد من القيمة المضافة.