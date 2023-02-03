بعد افتتاح مسجد.. محافظ قنا يتفقد سوق الخضروات بقرية بركة

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بسوق الخضروات والفاكهة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين والتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة مراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ قنا، على توافر الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددا على البائعين بالإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ أن الأجهزة الرقابية تكثف الحملات التموينية على المحال التجارية والأسواق وتقوم بتحرير محاضر للتجار غير الملتزمين بوضع أسعار استرشادية على كافة السلع الغذائية بشكل واضح، مؤكدا أنه يتابع على مدار اليوم جولات رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين على كافة منافذ بيع السلع الغذائية بقرى ومدن المحافظة المختلفة لمجابهة المغالاة من بعض التجار فى تسعير السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين.

كان قد افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال الصيانة بمسجد السوق الكبير بقرية بركة مركز نجع حمادي والتي تمت بالجهود الذاتية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمود عجور، رئيس مجلس إدارة مصنع الألومنيوم، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد كبير من المواطنين.

واستمع محافظ قنا والمصلون إلى خطبة الجمعة، بعنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، تحدث فيها خطيب الجمعة عن أن القرآن الكريم عني بعمارة الكون عناية فائقة، فقد خلق الله (عز وجل) الإنسان، وسخر له الكون وما فيه، ليصلحه ويعمّره ، والمتأمل في القرآن الكريم يجده مفعما بالآيات الدالة على أهمية عمارة الكون وإصلاحه، وتنميته، والنهى الشديد عن إفساده وتخريبه بأيّ صورة من الصور، ومنهج القرآن الكريم في عمارة الكون منهج شامل لكل صور التنمية والإصلاح والإعمار.

وأشاد الداودي باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تمت صيانة مسجد السوق الكبير بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 663 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 400 ألف جنيه، مضيفا أن المحافظة شهدت اليوم افتتاح إحلال وتجديد مسجد النعماني بمركز دشنا بالجهود الذاتية ويقع على مساحة 305 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وكذلك افتتاح أعمال الصيانة والترميم لـ6 مساجد بالجهود الذاتية، وهي مسجد النور المحمدي بنجع شاهين مركز فرشوط ويقع على مساحة 155 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه، ومسجد التقوى والإيمان ببني برزة مركز أبوتشت ويقع على مساحة 170 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه، ومسجد العمري بالجبلاو مركز قنا ويقع على مساحة 175 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الجربة مركز أبوتشت ويقع على مساحة 185م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، ومسجد عبدالوهاب أبوسحلي بالدهسة مركز فرشوط ويقع على مساحة 215 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، ومسجد آل راجح بالنجمة والحمران مركز أبوتشت ويقع على مساحة 220 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 350 ألف جنيه.