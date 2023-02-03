وحدة تكافؤ الفرص وإدارة التنمية بالمنيا تنظمان ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة

في ضوء تنفيذ التكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة، وتعميم تجربتي محافظتي أسوان ودمياط "مدينة خالية من العنف ضد النساء"، الحائزتين على جائزة اليونسكو عام 2022، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول «التمكين الاقتصادي للمرأة» ضمن مبادرة "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية إبيوها، بمركز أبوقرقاص.

تأتي الندوة في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإداراتها بمختلف المراكز، ووحدة حياة كريمة، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، وعقد الندوات التثقيفية الميدانية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية بالمحافظة، وبحضور تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وفاطمة الزهراء على، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ووفاء فداوى مدير إدارة التنمية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وإدارة المرأة والطفل بمركز أبوقرقاص، وممثلي الوحدة المحلية، وعدد من الجهات المعنية.

من جانبها، أوضحت مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تم تناول العديد من القضايا الهامة، ومنها، (شرح للخدمات المقدمة من خلال المجلس القومي للمرأة، والخط الساخن 15115، ودور إدارة التنمية بالمحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية، في توفير حياة كريمة للمرأة بتنفيذ مشروعات صغيره، ولخلق فرص عمل لهم ولذويهم تساعد في المعيشة والاعتماد على النفس تبدأ هذه المشروعات المتناهية من 10 آلاف إلى 60 ألفا بدون فوائد ويوجد فترة سماح 3 أشهر ولا توجد تعاملات مع البنوك بل مع الصندوق مباشره، وترويج منتجاتهم وتسويقها وتقديم كافة متطلباتهم وتنفيذ مشاريع متنوعة بكافة المجالات سواء تسويقيا أو خدميا أو حرفيا أو تسمين وآلات زراعية ومنتجات يدوية وسجاد ومشروعات صديقة للبيئة، حيث بلغت نسبة السيدات الحاصلات على مشروعات منفذة وقائمة من 2012/7 حتى 2022/10 حوالي 541 مشروعا بمبلغ خمسة ملايين وثمانية وعشرين ألف جنيه ويوجد قيد الوزارة مشاريع تحت الدراسة.