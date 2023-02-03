غلق 4 منشآت وضبط 255 حالة إشغال فى حملات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات، وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي السياق، شن حي المنتزه أول، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية، استهدفت شوارع صلاح الدين شعبان، و57 من خالد بن الوليد، ملك حفني بحري، جمال عبدالناصر، شارع خليل حمادة، خالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع 4 منشآت.

وقاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، شملت: خلف محطة قطار سيدي جابر، شارع الطيار محمود شكري، فوزي معاذ، تقسيم القضاة منطقة سموحة، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الإشغالات.

ونفذ حي العجمي، برئاسة هدى أبوكليلة، حملة مكبرة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات، استهدفت الحملة: طريق إسكندرية- مطروح من البيطاش حتى ك21 مرورًا بسوق الهانوفيل وسوق الصابرين، شارع الحديد والصلب، شهر زاد، الهانوفيل الرئيسي، الجمعية، وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ19 ألف جنيه والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع.

وقام حي المنتزه ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني، بحملة مكثفة لمتابعة مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات، شملت: شارع 45 الدولي، طريق الجيش، ملك حفني قبلي، شارع 45 قبلي، وأسفرت الحملة عن تغريم المحال المخالفة 19 ألف جنيه.

وواصل حي وسط، برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، شملت شوارع: الإبيارى، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، الشهداء، سويتر، بولانكى، ابن الخطاب، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، أبوالفدا، مسجد العطارين، صفية زغلول، سعد زغلول، الإسكندر الأكبر، شامبليون طريق الجيش، ميدان سعد زغلول، الطريق الدائرى، ميدان محطة مصر، الخديوى، المحكمة، البلينا، سلامة حجازى، كلية الطب، السلطان حسين، شرم الشيخ، عمر لطفى، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام الادريايتك، عمر زعفان، هليوبوليس، أحمد قمحه، النيل عمر إبراهيم، وعلى عباس الحلوانى، وأسفرت الحملة عن ضبط 105 حالات إشغال متنوعة، وعدد 65 حاجزا حديديا.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة، وإزالة جميع الإشغالات والتعديات، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

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